Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Kırıkkale'de düzenlenen milli maç etkinliğinde dev ekrana iddiaya göre yanlışlıkla futbol oyunu yansıtıldı. Bir süre oyunu izleyen vatandaşlar durumu fark edince organizasyona tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını takip etmek için Kırıkkale'de düzenlenen toplu izleme etkinliğinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre dev ekrana karşılaşma yayını yerine yanlışlıkla bir futbol oyunu yansıtıldı.
BİR SÜRE OYUNU İZLEDİLER
Etkinlik alanındaki vatandaşlar, ilk anda ekrandaki görüntülerin gerçek maç yayını olmadığını fark etmedi. Bir süre futbol oyununu izleyen kalabalık, görüntülerdeki detaylardan şüphelenince durum ortaya çıktı.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Yanlış yayının fark edilmesinin ardından etkinlik alanında bulunan bazı vatandaşlar organizasyona tepki gösterdi. Yaşanan karışıklık kısa sürede çevredeki kişiler arasında konuşulurken, görüntüler de dikkat çekti.
OLAY GÜNDEM OLDU
Milli maç heyecanı sırasında yaşanan ilginç olay, karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu. Vatandaşların bir süre gerçek maç yerine futbol oyunu izlemesi, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.