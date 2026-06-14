Haberler

Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, eleştirileri kabul etmeleri gerektiğini söylerken, "Her şeyi denedik, gol bulamadık" ifadelerini kullandı.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, maçın taktiksel olarak beklendiği gibi geçtiğini ve 30 şut çekmelerine rağmen gol bulamadıklarını söyledi.
  • Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun mücadele gücünü övdü ve Arda Güler'i sonuna kadar oyunda tutmak istediğini belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEKLENTİMİZ DIŞINDA GEÇMEDİ"

Montella, maçın taktiksel olarak bekledikleri şekilde geçtiğini belirtti. İtalyan teknik adam, "Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz." dedi.

"HER ŞEYİ DENEDİK AMA GOL BULAMADIK"

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya değinen Montella, oyunda ritmi yakalamakta zorlandıklarını ifade etti. Montella, "Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu." sözlerini kullandı.

"30 TANE ŞUT VAR"

Şans faktörüne de vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, takımın gol atmaya yaklaştığını ancak Avustralya savunmasını aşamadığını söyledi. Montella, "30 tane şut var, şans yanınızda değilse kaybediyorsunuz. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmalarını aşamadık. Çok uzun boylular, bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya'yı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Devam ediyoruz, şansımız var." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMELİYİZ"

Mağlubiyet sonrası gelecek tepkilere de değinen Montella, eleştirilerin doğal olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile." dedi.

KEREM VE KENAN SÖZLERİ

Oyuncu tercihleriyle ilgili de konuşan Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun mücadele gücünü öne çıkardı. Montella, "Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusu... Forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak." açıklamasında bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Takım ruhuna dikkat çeken Montella, kalan maçlar için umutlu konuştu. Montella, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Maçta Güzel olan tek şey barışın saçıydı:)))))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Demir:

o da güzel değildi

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Özlü:

bi insan kendini neden bu kadar çirkinleştirmek için uğraşır demi birader iğrenç olmuş

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

Mücadele etmişmiş! Kerem'in maçta varlığı da yokluğu da belli değil. Montella'nın izlediği maçla bizim izlediğimiz maç aynı mı acaba? Bana göre milli takımın hocası da milli olmalı. Koca ülkede bu takımı çalıştıracak adam yok mu? Maçın böyle biteceği belliydi, zamanında müdahale etmedi. İş işten geçince değişiklik yapıyor, Kerem'i de bitime 6 dakika kala oyuna alıyor. O saatten sonra oyuna girmenin ne anlamı var?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaner Sarikaya:

Hocam niyet iyi olabilir ama Kerem ile olmuyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek fabrikasında infaz gibi cinayet! Aşçı hayatını kaybetti

Yemek fabrikasında infaz gibi cinayet
Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç

Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü