Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
A Milli Takım'ın Avustralya karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlar Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle forvetsiz oyun tercihi ve maç içindeki hamleler büyük tartışma yarattı.
- 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında 2-0 geriye düştü.
- Teknik direktör Vincenzo Montella, forvetsiz oyun anlayışı ve geç müdahaleleri nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirildi.
- Milli takımın hücum organizasyonlarında etkisiz kaldığı ve ceza sahasında yetersiz çoğaldığı belirtildi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısında 2-0 geriye düştü. Skorun ardından tribünlerde ve futbol kamuoyunda hayal kırıklığı yaşanırken, eleştirilerin odağında teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.
TEPKİLER MONTELLA'YA YÖNELDİ
Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan birçok futbolsever, Montella'nın tercihlerini eleştirdi. Özellikle milli takımın doğal bir santrforla başlamaması ve hücum organizasyonlarında yaşanan sıkıntılar, taraftarların en çok dikkat çektiği konular arasında yer aldı.
"FORVETSİZ OYUN" TARTIŞMASI
Karşılaşma sırasında yapılan yorumlarda, milli takımın ceza sahası içinde etkisiz kaldığı ve hücumda yeterli çoğalmayı sağlayamadığı görüşü öne çıktı. Birçok taraftar, forvetsiz oyun anlayışının Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyonda riskli bir tercih olduğunu savundu.
HAMLELERİ DE ELEŞTİRİLDİ
Montella'nın maç içindeki oyuncu tercihleri ve hamleleri de tartışma yarattı. Milli takımın geriye düşmesine rağmen oyuna müdahalede geç kalındığını düşünen taraftarlar, teknik heyetin kararlarını sert şekilde eleştirdi.
GÖZLER KALAN DAKİKALARDA
Karşılaşma devam ederken gözler hem oyuncuların vereceği reaksiyona hem de Montella'nın yapacağı hamlelere çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, maçı çevirebilmek için kalan dakikalarda büyük mücadele vermek zorunda kalacak.