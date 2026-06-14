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Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti

Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
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A Milli Takım'ın Avustralya karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlar Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle forvetsiz oyun tercihi ve maç içindeki hamleler büyük tartışma yarattı.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında 2-0 geriye düştü.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, forvetsiz oyun anlayışı ve geç müdahaleleri nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirildi.
  • Milli takımın hücum organizasyonlarında etkisiz kaldığı ve ceza sahasında yetersiz çoğaldığı belirtildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısında 2-0 geriye düştü. Skorun ardından tribünlerde ve futbol kamuoyunda hayal kırıklığı yaşanırken, eleştirilerin odağında teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.

TEPKİLER MONTELLA'YA YÖNELDİ

Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan birçok futbolsever, Montella'nın tercihlerini eleştirdi. Özellikle milli takımın doğal bir santrforla başlamaması ve hücum organizasyonlarında yaşanan sıkıntılar, taraftarların en çok dikkat çektiği konular arasında yer aldı.

"FORVETSİZ OYUN" TARTIŞMASI

Karşılaşma sırasında yapılan yorumlarda, milli takımın ceza sahası içinde etkisiz kaldığı ve hücumda yeterli çoğalmayı sağlayamadığı görüşü öne çıktı. Birçok taraftar, forvetsiz oyun anlayışının Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyonda riskli bir tercih olduğunu savundu.

HAMLELERİ DE ELEŞTİRİLDİ

Montella'nın maç içindeki oyuncu tercihleri ve hamleleri de tartışma yarattı. Milli takımın geriye düşmesine rağmen oyuna müdahalede geç kalındığını düşünen taraftarlar, teknik heyetin kararlarını sert şekilde eleştirdi.

GÖZLER KALAN DAKİKALARDA

Karşılaşma devam ederken gözler hem oyuncuların vereceği reaksiyona hem de Montella'nın yapacağı hamlelere çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, maçı çevirebilmek için kalan dakikalarda büyük mücadele vermek zorunda kalacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Keremi 85 dakika oynatan zihniyet oldukça, bu turnuvadan 1 puan bile alamayız.

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Aynen biz bunu grup eleme maçlarında da söyledik hep forvetsiz olmaz Kerem den Barış tan forvet olmaz diye.

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Teknik direktörde bence hata yok

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Aynen onu oraya getiren de kabahat

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

FENOMEN AJDAR BU TAKIMI DAHA İYİ YÖNETİR

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Haber Yorumlarımetheone :

Beşiktaş'a hayırlı olsun!

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Haber Yorumlarıosman aspirin:

Yazık, bu kadar yavaş futbol oynanır mı. Birileri bu oyunculara futbolun koşarak oynanan bir oyun olduğunu anlatmalı. Montellada sınıfta kaldı bence.

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