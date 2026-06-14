Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli futbolcuların beklentilerin altında kaldığını savunan Çelikler, "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Artık sahaya çıkıp Dünya Kupası seviyesinde performans göstermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MERİH YOUTUBE'U BIRAK"

Çelikler'in en çok konuşulan sözleri ise Merih Demiral hakkında oldu. Deneyimli yorumcu, "Youtuber olmayın! Merih YouTube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Cristiano Ronaldo ile video çekmek, içerik üretmek güzel ama önce sahada işinizi yapmanız gerekiyor." diyerek milli futbolcuya yüklendi.

"MONTELLA DA FUTBOLCULAR DA KÖTÜYDÜ"

Mağlubiyetin tek sorumlusunun teknik direktör Vincenzo Montella olmadığını belirten Çelikler, oyuncuların da eleştiriden payını alması gerektiğini söyledi.

"Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü. Hiçbiri hazır gelmemiş. Biraz da havalara girmişler gibi gördüm." diyen Çelikler, takımın mental olarak da maça hazır görünmediğini savundu.

"DÜNYA KUPASI'NA TURİST OLARAK GİTMEDİNİZ"

Açıklamalarının devamında oyunculara çağrıda bulunan Çelikler, "Çok kötü bir gün. Hepimizin morali bozuk. Beyler artık Dünya Kupası'na gelin. Siz oraya turistlik geziye gitmediniz." ifadelerini kullandı.

PARAGUAY MAÇI ÖNCESİ UYARI

Milli takımın gruptaki ikinci rakibi Paraguay öncesinde de değerlendirmelerde bulunan Çelikler, aynı performansın devam etmesi halinde yeni puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında alacağı sonuçla Dünya Kupası'ndaki kaderini belirleyecek.