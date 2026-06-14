Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından katıldığı televizyon programında temel amaçlarının yeni bir parti kurmak olmadığını belirtmişti.

Özel, öncelikli hedeflerinin CHP'yi geri almak olduğunu vurgulayarak, zorunlu kalınması halinde farklı seçeneklerin de değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

"KIVAMET SENARYOSU" İÇİN HAZIRLIK İDDİASI

Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, olası bir siyasi kriz durumuna karşı alternatif planlar üzerinde çalışıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP yönetimine yakın isimlerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı yazısında, yeni parti hazırlıklarının tamamlandığını ve bu konuda yedek bir plan oluşturulduğunu ileri sürdü.

ANKARA'DA İKİ AYRI BİNA TUTULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Ankara'da biri kurulması planlanan yeni parti, diğeri ise hazır durumda bulunan bir siyasi parti için kullanılmak üzere iki ayrı bina kiralandı.

Söz konusu binalardan birinin Çukurambar'da, diğerinin ise son dönemde siyasi partilerin yoğunlaştığı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunduğu öne sürüldü.

"SEÇİMLERE GİRME HAKKI OLAN PARTİ HAZIR"

Kulislerde dile getirilen iddialara göre, seçimlere girme hakkına sahip mevcut bir parti üzerinde de hazırlık yapılıyor. Bu planın, CHP'de yaşanabilecek olası gelişmelere karşı alternatif bir yol haritası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Öte yandan CHP cephesinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com