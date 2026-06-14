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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybederek turnuvaya puansız başladı.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.
  • Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.
  • Türkiye, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na puansız başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadeleyi Avustralya, 2-0 kazandı. 

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu. 27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti.

GOLE YAKLAŞTIK ANCAK OLMADI

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

ARDA'NIN FRİKİĞİ KALECİDE

56. dakikada Arda Güler’in kullandığı frikikte kaleci Patrick Beach gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen İsmail Yüksek başarılı olamadı. 

FARK İKİYE ÇIKTI

Avustralya, 75. dakikada farkı ikiye çıkartan golü buldu. Avustralya’da topla buluşan Metcalfe ceza sahası dışından sert vurdu, top köşeden ağlarımıza gitti.

AY-YILDIZLILAR KAYIPLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Avustralya kazandı. Bu sonuçla birlikte Avustralya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz ise 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nın ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya, ABD ile 3 puan mücadelesi verecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

TAKIM OLARAK BİREYSEL YETENEKLERİ ÇOK ZAYIF KİŞİLERDEN OLUŞMUŞ GİBİ

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Haber Yorumlarıveli yakup karabacak:

bu kafa ile olmaz Kerem orkun da ısrarlı olursnaız gruptan sıfır çeker çıkarsınız

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Orkun diyorsun da Orkun görevini fazlasıyla yaptı. Asıl Arda çok gereksizdi bu maç. Hazır değilse 11 başlatma adamı. Kerem zaten gereksiz. Barış desen sadece boşa koşuyor top gelince tamam diyorsun zaten öldü pozisyon. Can Uzun ile başla mesela Arda yerine. Forvete koy Deniz i.

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

kerem turnuvada hiç bir takım oynamaz katar cucuva bile utanc verici

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Acaba Kerem le Barış la olmayacağını anlamış mıdır artık.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o kadar abarttığınız takımın hali sonuç bu zaten kazanılsa şampiyon olunsa ne olacak vizeleri kaldırıp bizi avrupa birliğine alıp esas duruşamı geçecekler emekli maaşı asgari ücret artıp poşet parası kalkacak çarşı pazarda her şey ucuzlayacakmı? bana ne faydası olacak önce ekonomiyi düzeltip refahı artırın dertlerimiz sıkıntımız azalsın ondan sonra oturup keyifle maç izleyelim.

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Haber YorumlarıKaan SOYDAŞ:

Kerem yüzünden 10 kişi oynuyoruz. Bu grzekalının pas hataları yüzünden zaten adamlar fizikli ve kondisyonlu geri gelmekte zorlanıyoruz. Defans desen evlere şenlik. Madem gol atamıyorsun bu katı savunmaya o zaman golde yemeyeceksin

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Haber YorumlarıRegal:

Gelen 2 top kaleci 2 sinide içeri aldı acil kaleci lazim

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