Haftanın tarihine bakış

İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin Milli Marşı olarak kabul edildi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında ordudan bir istiklal marşı yazılması isteği gelmesi üzerine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı), 500 lira ödüllü bir yarışma açtı.

Bakanlık, yarışmaya gönderilen 724 şiirden 6'sını seçip bastırdıktan sonra milletvekillerine dağıttı. Ancak bu şiirleri yeterli bulmayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadığını öğrendiği Burdur Milletvekili Mehmet Akif'e (Ersoy) bir mektup yazarak kendisinden yarışmaya katılmasını istedi.

Meclisin, 12 Mart 1921'de Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Adnan (Adıvar) Bey başkanlığında yaptığı toplantıda, Mehmet Akif'in şiiriyle birlikte 7 şiir ele alındı. Tartışmalardan sonra İstiklal Marşı olarak kabul edilen Mehmet Akif'in şiiri, Meclis kürsüsünden Bakan Hamdullah Suphi tarafından okundu.

Mehmet Akif ise para ödülünü almak istemedi. Yarışmanın şartnamesi uyarınca ödülü almak zorunda olduğu belirtilince, Mehmet Akif, parayı "Darül Mesai" adlı bir yardım kurumuna bağışladı.

Marşın kabulünün ardından Maarif Vekaleti, bu kez beste yarışması açtı. 24 müzisyenin katıldığı yarışmanın sonuçlanması savaş sebebiyle gecikti ve Bakanlık, 1924'te oluşturulan özel bir komisyonun, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini "İstiklal Marşı" olarak belirlediğini duyurdu.

Ancak, Çağatay'ın bestesinin, klasik musiki etkisi altında olduğu gerekçesiyle, 1930 yılında alınan karar uyarınca Osman Zeki Üngör'ün bestesi "İstiklal Marşı" olarak benimsendi.

Belli başlı öteki olaylar:

9 Mart

1764- Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camisi ibadete açıldı.

1796- Napolyon Bonapart ile Josephine evlendi.

1923- Sovyet lideri Lenin, geçirdiği felç sonucunda konuşma yeteneğini kaybetti.

1929- İstanbul'da Matbaacılık Mektebi açıldı.

1956- Kıbrıs Rum toplumunun lideri Başpiskopos Makarios, İngiltere tarafından Seyşel Adaları'na sürgüne gönderildi. Adanın İngiliz Genel Valisi John Harding, Makarios'un, terörizmi aktif olarak desteklediği için sürgün edildiğini açıkladı.

1957- Türkiye'nin ilk kadın doktor subayı Sema Aran, teğmen rütbesiyle göreve başladı.

1967- Gölcük Tersanesi'nde "Berk" adlı refakat firkateyninin yapımına başlandı.

1996- 1990 yılında öldürülen gazeteci Çetin Emeç'i vurduğu belirlenen İslami Hareket Örgütü'nün tim sorumlusu İrfan Çağırıcı, İstanbul'da yakalandı.

2001- Türk balesinin kurucusu Edris Stannus (Dame Ninette de Valois), İngiltere'de 104 yaşında öldü.

2003- Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde üç milletvekilliğini alan AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoya girdi.

2007- İsviçre'de, Ermeni çevrelerinin "soykırım" iddiasının inkarını suç sayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Lozan Mahkemesince 9 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, mahkemece iki yıl tecil edildi.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

2019- Japonya'da yaşayan 116 yaşındaki Kane Tanaka, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi seçildi.

2020- Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

2021 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada 3 sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 8 sanık 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapse mahkum edildi, 6 sanığın beraatine hükmedildi. Gülen'in arasında bulunduğu 9 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

2021 - ABD merkezli düşünce kuruluşu Newlines Strateji ve Politika Enstitüsünün raporunda, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine karşı eylemlerinde, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin tüm maddelerini ihlal ettiği ve bu halkı "yok etmeyi" amaçladığı ortaya konuldu.

2022 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin yurt dışındaki ilk teslimatını Filipinler'e yaptı.

2025- Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

10 Mart

1876- Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon görüşmesini yaptı.

1910- Hollywood'da çekilen ilk film "In Old California" gösterime girdi.

1919- Çin'de kölelik resmen kaldırıldı.

1920- Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.

1938- Ankara Radyosu'nda radyofonik konserlere, Bizet'in Carmen operasıyla başlandı.

1947- "Dört büyükler" olarak tanımlanan ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Almanya'nın geleceğini tartışmak için Moskova'da toplandı.

1952- Küba'da General Fulgencio Batista, Devlet Başkanı Carlos Socarras'ı devirerek yerini aldı.

1956- Başpiskopos Makarios'un 9 Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.

1969- ABD'li siyahi lider Martin Luther King'in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1972- TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını 53 ret, 6 çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.

1974- Cumhuriyet'in 50. Yılı'nı Kutlama Komitesince İstanbul'un Karaköy Meydanı'na "Güzel İstanbul" adlı kadın heykeli dikildi. "Müstehcen" olduğu iddiasıyla bazı kesimlerin tepki gösterdiği heykel daha sonra yerinden sökülerek bilinmeyen bir yere götürüldü.

1988- Zorunlu Tasarruf Yasası çıktı.

1989- Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu.

1998- Gazeteciler Federasyonu kuruldu.

2000- Diyarbakır 1 Numaralı DGM, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı "halkı ırk ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" gerekçesiyle bir yıl hapisle cezalandırdı.

2004- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 7 TİP'li öğrenciyi öldürdüğü için 7 kez idam cezasına çarptırılan Haluk Kırcı'nın cezasının, 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onadı.

2007- Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada 5 sanıktan birini müebbet, üç sanığı ise toplam 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, bir sanık beraat etti.

2009- Yüksek Hızlı Tren'in ilk seferi Ankara-Eskişehir hattında yapıldı. YHT'nin işletmeye alınış töreni ise 13 Mart'ta düzenlendi.

2013- Almanya'da Stuttgart yakınlarında bulunan Backnang kentindeki bir apartmanda sabaha karşı çıkan yangında 8 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2014- Yurt içi altyapı kullanılarak tasarlanan uzun menzilli tanksavar füzesi "Mızrak-U" ilk testinde hedefi başarıyla vurdu.

2016- Milli binici Ömer Karaevli, 2016 Rio Olimpiyatları'na kota alarak, 56 yıl aradan sonra bunu gerçekleştiren ilk Türk binici oldu.

2016- Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası tarihinde kadınlardaki ilk şampiyonluğunu getirdi.

2017- Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı İstanbul'u 2016'nın "İnsanlık Başkenti" seçti.

2019- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski başbakanlarından İrsen Küçük vefat etti.

2019- Türkiye, Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne değer bulundu.

2023- ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atadı.

11 Mart

1938- Avusturya Şansölyesi Schuschnigg istifa etti, yerine gelen Nazi yanlısı Seyss-Inquart'ın daveti üzerine Alman birlikleri Avusturya'ya girdi.

1941- İngiltere'nin Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda 4 kişi öldü, Rendell kurtuldu.

1947- Türkiye, Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) örgütüne katıldı.

1949- İsrail ve Ürdün, Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı.

1968- İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan, beyin kanaması sonucu 70 yaşında vefat etti.

1976- Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ye emir verdiğini itiraf etti.

1983- İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar yaşamını yitirdi.

1985- Konstantin Çernenko'nun 10 Mart'taki ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildi.

1988- Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

1990- Litvanya, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

1993- Türkiye'nin Hamburg Din Ataşesi Ali Mangaoğlu, Alman polisi tarafından vurularak öldürüldü.

2011- Japonya'da merkez üssü Sendai olan 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve neden olduğu tsunami felaketinde 13 bin 400 kişi hayatını kaybetti, Fukuşima'da bir reaktör patladı, bölgedeki halk tahliye edildi.

2013- İsveç'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Kral Carl XVI. Gustaf tarafından İsveç'in yabancı devlet ve hükümet başkanlarına verilen en üst düzey nişanı olan "Serafim Nişanı" takdim edildi.

2016- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de, 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada, Atlasjet tarafından uçağın kiralandığı Dünyaya BakışHava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl sekizer ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.

2017- Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada 41 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

2020- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19 şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

2020- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u küresel salgın ilan etti.

2022- ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

2022- Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

12 Mart

1918- Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.

1921- Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de Ulusal Marş olarak kabul edildi.

1921- Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.

1930- Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.

1933- Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için "Dil Anketi" başlatıldı.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.

1971- Silahlı Kuvvetler "12 Mart Muhtırası"nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.

1979- Pakistan ve İran, CENTO'dan (Merkezi Antlaşma Teşkilatı) çekileceklerini açıkladı.

1985- Ermeni teröristler, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtuldu.

1985- Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.

1995- Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı, bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.

1999- Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.

2000- Papa II. John Paul, kilisenin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.

2004- Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.

2017- Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geldi.

2018- Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

2019- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

2020- Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de ilk, orta, lise ve üniversitelerin 16 Mart itibarıyla tatil edilmesine, spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

2021- New York Eyalet Meclisinde, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı. Cuomo'nun, suçlamalar üzerine, 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmesiyle soruşturma düşürüldü. Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadın sayısı, 2021'de en az 12 oldu.

2025- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

2025- Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 144 puanla 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya elde etti. Şampiyonada Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo) altın madalya aldı. 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya birden kazanıldı.

13 Mart

1781- Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.

1899- Mustafa Kemal Atatürk, 1283 yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.

1919- Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.

1923- Mustafa Kemal, Adana'dan başlayan bir geziye çıktı.

1926- Mustafa Kemal Paşa'nın, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

1970- Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz, 60 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1983- Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.

1992- Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybetti.

1994- İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışması sonucu yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kazada, denize yayılan petrol çevre kirliliğine yol açtı.

1996- Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.

2003- Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.

2003- 1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.

2012- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2 sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2013- Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik dünyasının yeni lideri seçildi.

2015- Almanya Anayasa Mahkemesi, öğretmenlerin derslerde başörtüsü takmasına getirilen yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

2015- Birleşmiş Milletler, İran'da geçen yıl 753 kişinin idam edildiğini açıkladı. Bunun, son 12 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.

2016- Ankara Kızılay Güvenpark'ta bir araca yerleştirilen bomba patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

2016- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.

2017- NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.

2019- ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.

2019- İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

2019- Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana en az 22 bin 981 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

2023- Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi.

2024- Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

2025- "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

2025- Rusya, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent Suca'yı geri aldı.

14 Mart

1827- II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda "Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adıyla kurulması, daha sonra "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.

1879- Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.

1919- Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.

1935- İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.

1939- Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.

1953- Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

1964- BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1980- ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.

1983- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.

2000- Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.

2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.

2008- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

2011- Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

2013- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından emin olduklarını açıkladı.

2016- Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.

2016- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki Rus güçlerin büyük bölümünün çekilmesi için emir verdiği duyuruldu.

2017- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

2018- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 Dünyanın En İyi Bilimsel Buluşları"ndan seçildi.

2018- Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

2021- Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği açıldı. İsrail ile diplomatik ilişkilerin resmen başlatılması için 1 Şubat'ta anlaşmaya varan Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke oldu.

2023- Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak isteyen polislerle Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri arasında çatışma çıktı. İki gün süren çatışmanın ardından ülke genelindeki protestolarda Han taraftarı 198 kişi gözaltına alındı.

15 Mart

1921- Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderlerinden Talat Paşa, suikast sonucu hayatını kaybetti. Berlin'de sokakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğmuştu.

1933- Almanya'da Hitler, Üçüncü Reich'ı ilan etti.

1938- Sovyetler Birliği'nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1955- Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın yaptırdığı "Karaca Tiyatrosu" İstanbul'da açıldı.

1961- Turkish Daily News kuruldu.

1964- Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile aktör Richard Burton evlendi.

1983- Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankasına el koydu.

1996- Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

2001- İktisat Bankasına el konuldu.

2001- İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev-154 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal ve Rus hostes Yuria Fomina hayatını kaybetti, bir korsan öldürüldü.

2006- Genelkurmay Başkanlığı, vatandaşların da görüşlerine başvurarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yeni birlik sembolünde Atatürk'ün Kocatepe sırtlarında resmedildiği figürün yer almasına karar verdi.

2012- Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke olarak onay belgesini Avrupa Konseyine sundu.

2017- Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapıldı.

2019- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.

2020- Türkiye ile Gürcistan, koronavirüsü önleyici tedbirler kapsamında, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapattı.