Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Jose Mourinho'nun göreve geldiği Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid’in kapısını Arjantinli yıldız Julian Alvarez için tam 150 milyon Euro'luk dev bir teklifle çaldı. Ancak Real Madrid Kulübü, Atletico'nun bu dev teklifi anında reddettiğini açıkladı.

12 YAŞINDA DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKMIŞ

Transfer piyasasını sallayan bu sıcak gelişmenin hemen ardından, futbol dünyasına bomba gibi düşen bir arşiv kaydı ortaya çıktı. Henüz 12 yaşındayken İspanya’nın yolunu tutan Alvarez’in, Real Madrid altyapısında deneme antrenmanlarına çıktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

500 MİLYON EURO İSTENİYOR

Yıllar önce kulübün kapısından dönen yıldız oyuncunun, bugünkü değeri adeta dudak uçuklatıyor. Atletico Madrid'in 26 yaşındaki golcü oyuncusundan tam 500 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Geride kalan sezonda 49 maça çıkan ve 29 gole katkı yapan Arjantinli yıldıza Barcelona, PSG, Inter, Arsenal ve Manchester United'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.