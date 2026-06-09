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Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kış kar yağışı ve sağanak yağışlar sayesinde yüzde 97,99'a yükseldi. Geçen yıl yüzde 3'e kadar düşen baraj, kritik seviyeden kurtuldu.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kış aylarındaki kar ve son dönemdeki sağanak yağışların etkisiyle yüzde 97,99'a ulaştı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, kentin can damarı konumundaki Yuvacık Barajı'nda son yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 97,99 seviyelerine ulaştı. Kocaeli'nin bir diğer önemli su kaynağı olan Kandıra'daki Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 64,36 olduğu kaydedildi.

Yüzde 3'lerden tam doluluğa

Geçtiğimiz yılın son aylarında bölgede etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi kritik sınıra dayanmış, doluluk oranı yüzde 6'lara, hatta yer yer yüzde 3'e kadar gerilemişti. Geçtiğimiz yılın haziran ayında ise barajdaki su seviyesi yüzde 63 olarak ölçülmüştü.

Kış mevsimiyle birlikte su havzasında etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar aylarındaki sağanaklar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıyarak kentin su endişesini ortadan kaldırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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