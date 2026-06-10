Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti içinde dikkat çeken bir karara imza attı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu dokuz ismin üyelikleri askıya alınırken, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kararlaştırıldı.

MYK'DA İHRAÇ DOSYALARI GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, parti içindeki disiplin süreçleri ele alındı. Toplantıda, çeşitli gerekçelerle haklarında işlem başlatılan bazı isimlerin durumu değerlendirildi. MYK'nın aldığı karar doğrultusunda, aralarında milletvekillerinin de yer aldığı dokuz kişinin parti üyelikleri askıya alındı. Söz konusu isimler, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Disipline sevk edilen isimler şunlar:

Enser Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

"ARINACAĞIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkez'de yaptığı konuşmada "Kirlilikten arınacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kiri kabul etmez. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, yokturlar ve olmayacaklardır. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriliyorum. Niye böyle konuşuyorsun diyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik, CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. 'Ben sana para vereyim sen bana oy ver', hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır" ifadelerine yer vermişti.

"SADECE ONU AFFETMEM" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, disipline sevk edilen isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır için kurmaylarına "Sadece onu affetmem" demişti.