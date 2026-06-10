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İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur

İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
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İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, Dünya Kupasının başlamasına saatler kala FIFA'ya uyarıda bulunarak Dünya Kupası'nda hükümet karşıtı protestolara veya gayriresmi sembollerin açılmasına izin vermeyeceklerini, aksi halde sahadan çekileceklerini belirtti.

  • İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, Dünya Kupası'nda İran maçlarında muhalif semboller açılması veya takım aleyhine tezahürat yapılması halinde teknik direktörün maçı durduracağını FIFA'ya bildirdi.
  • İran Futbol Federasyonu, turnuva öncesi taraftar bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurdu.
  • ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İranlı futbolcu ve teknik heyetin her maçtan yalnızca bir gün önce ABD'ye giriş yapmasına izin verdi.

Dünya Kupası heyecanı başlamak üzereyken İran cephesinden turnuvaya damga vuracak radikal bir çıkış geldi. 

İRAN'DAN FIFA'YA KRİTİK UYARI

İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, turnuva esnasında tribünlerde hükümet karşıtı protestolara veya gayriresmi sembollerin açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek FIFA'yı uyardı.

''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ SAHADAN ÇEKİLMEKLE YÜKÜMLÜ''

Milli takımın turnuvaya katılımına yönelik eleştirilerin ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan Dünyamali, aldıkları kararı resmi olarak FIFA'ya ilettiklerini duyurdu. Dünyamali, "FIFA’ya net bir mesaj verdik: İran’ın oynayacağı müsabakalarda tribünlerde resmi olmayan bayraklar (muhaliflerin kullandığı aslan ve güneş sembollü eski bayraklar) açılır ya da milli takımımız aleyhine tezahürat yapılırsa, teknik direktörümüz hiç düşünmeden maçı durdurmakla yükümlüdür" diyerek rest çekti. Grup aşamasındaki rakiplerinden Mısır ile yapacakları maça da değinen Bakan, stadyumda herhangi bir provokasyon veya huzursuzluk yaşanmayacağına dair kendilerine güvence verildiğini ekledi.

İRAN'IN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU KRİZLERLE BAŞLADI 

Turnuva öncesi hazırlık sürecinde İran cephesinde organizasyon ve vize krizleri baş gösterdi. İran Futbol Federasyonu, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala kendilerine ayrılan taraftar bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, seyahat planlarını aylar öncesinden yapan binlerce İranlı taraftarın tribün hakkını elinden aldı.

Diğer yandan hazırlık kampını Meksika'nın Tijuana kentinde sürdüren İran Milli Takımı'na yönelik ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da kısıtlama geldi. Alınan karara göre, İranlı futbolcular ve teknik heyet, her karşılaşmadan yalnızca bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilecek.

MAÇ FİKSTÜRÜ

G Grubu'nda yer alan İran, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. Ardından 21 Haziran'da yine aynı stadyumda Belçika ile karşılaşacak olan İran, grubun son maçında ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır karşısına çıkacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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