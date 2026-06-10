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Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı
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Gaziantep'te, yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini MİT ve kamu yöneticileriyle irtibatlı gösteren B.N.E., güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

SANAL medya üzerinden paylaştığı yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösteren B.N.E., gözaltına alındı.

Gaziantep'te oturduğu öğrenilen B.N.E.'nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi. Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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