Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız

Süper Lig’de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezonda gözünü hem lig şampiyonluğuna hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek başarılara dikti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda orta saha hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için kolları sıvadı.

GEORGE GARDI DEVREYE GİRDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takıma sınıf atlatacak bu büyük transfer operasyonunu yürütmesi için ünlü İtalyan menajer George Gardi’ye tam yetki verdi. Vakit kaybetmeden harekete geçen Gardi, sarı-kırmızılıların ana hedefi olan Juventus'un Fransız yıldızı Khephren Thuram için İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

THURAM İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI

Juventus cephesi kapıyı 50 milyon Euro gibi yüksek bir rakamdan açarken, Galatasaray yönetimi bu maliyeti 40 milyon Euro seviyelerine çekmek için yoğun bir pazarlık sürecine girdi. Sarı-kırmızılılar, anlaşmanın sağlanması halinde bu dev bonservis bedelini uzun vadeli taksitlerle ödemeyi planlıyor.

GABRIEL SARA SATILACAK

Bu dev bütçeli transferi gerçekleştirebilmek adına akılcı bir finansal strateji izleyen Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın satışına onay verdi. İngiltere'den Aston Villa ve İtalya'dan Napoli'nin yakından ilgilendiği Sara için 30-35 milyon Euro arasında bir bonservis geliri hedefleniyor. Yönetim, Sara'dan gelecek bu sıcak paraya 5-10 milyon Euro daha ekleyerek Thuram transferini tamamen finanse etmeyi amaçlıyor.