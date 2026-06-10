Haberler

CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel, 9 milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine sert tepki gösterdi. Özel, "Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir." dedi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini talep etti.
  • Özgür Özel, ihraç taleplerini hukuksuz olarak nitelendirdi ve milletvekillerini halkın seçtiğini savundu.
  • Özel, CHP'deki yönetimi 'butlan yönetimi' olarak tanımlayarak, partide seçilmişlerin değil atanmışların yönetim oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç taleplerine sert tepki gösterdi. Kendisine yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin hukuksuz olduğunu belirten Özel, milletvekillerini halkın seçtiğini söyledi.

"BUTLAN YÖNETİMİNİN, 9 MİLLETVEKİLİMİZİ HUKUKSUZ ŞEKİLİDE DİSİPLİNE SEVK ETMEK İSTEMEKTEDİR"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

"MİLLETVEKİLİMİZİ MİLLET SEÇTİ, MİLLET GÖREVDEN ALIR"

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim

Aynur'un katili, vahşi cinayeti tek tek anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevoo:

Özgür Başkanım, eminim ki HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK İNŞALLAH.. o günler yakındır....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Akp destekli butlan kemalcik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi

Gelecek sezon formasını giyeceği takımı bizzat kendi ağzından açıkladı
Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor

Ezeli rakibe transfer oluyor

İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı

Gruptaki ilk maçımız öncesi ateşi yaktı!
Manchester United'da 3 ayrılık birden

Ayrılıklar peş peşe açıklandı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı