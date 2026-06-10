Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi! Ateş püskürdü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, oyuncunun menajeri Elio Pino, son dönemde çıkan transfer iddialarına adeta ateş püskürdü.

ICARDI İÇİN İDDİALAR HARARETLENDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, temmuz ayında başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde tecrübeli golcüye yeni bir sözleşme teklif ettiği ancak Icardi’den henüz resmi bir yanıt gelmediği belirtiliyor. Galatasaray'da bu bekleyiş sürerken, özellikle Arjantin basınında golcü futbolcunun ülkesine döneceğine yönelik iddialar hararetlendi.

''HİÇ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK''

Konuyla ilgili olarak TYC Sports’a çok net ve sert açıklamalarda bulunan menajer Elio Pino, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu dile getirdi. Pino, yapılan spekülasyonlardan duyduğu rahatsızlığı, "Mauro’nun kariyerine Arjantin’de devam etmek gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Son üç aydır neden sürekli River Plate, Racing veya Newell's Old Boys isimlerinin ortaya atıldığını anlamakta güçlük çekiyorum. Biz bu kulüplerin hiçbiriyle bir araya gelmedik, görüşme yapmadık. Hatta basında Icardi’nin Arjantin’e transferine onay veren ya da bunu engelleyen yetkililer hakkında yazılar okuyorum. Bahsi geçen kulüplere ve değerli futbolculara duyduğumuz tüm saygıyla birlikte net bir şekilde söylüyorum; Arjantin seçeneği bizim gündemimizde bile değil. Umarım yaratılan bu medya sirki bir an önce son bulur." sözleriyle sarf etti.