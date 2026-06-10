Haberler

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı Senegalli genç yıldız Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AMARA DIOUF İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amara Diouf, sarı-lacivertli kulübe transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Haberde, daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, Senegalli genç yıldız adayının İstanbul'a gelişi transferde mutlu sona ulaşıldığını gözler önüne serdi. 

RESMİ İMZAYI ATACAK

Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki Diouf, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak. 

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza
Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim

Ozan Güven'e destek çıktı! Sözleri yeni kavga çıkaracak
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi