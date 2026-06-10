Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AMARA DIOUF İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amara Diouf, sarı-lacivertli kulübe transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Haberde, daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, Senegalli genç yıldız adayının İstanbul'a gelişi transferde mutlu sona ulaşıldığını gözler önüne serdi.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki Diouf, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.