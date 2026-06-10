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Bayburt'ta kadın üreticinin yetiştirdiği "tarhun" ihraç ediliyor

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İstanbul'da yaşarken şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için Bayburt'un Yedigözeler köyüne yerleşen Feryal Haşlak, tarhun üretimi yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kadınların emeğini görünür kılıyor. Yılda 3 hasat alınabilen tarhunun kilogramı 500-550 liradan toptan satılıyor.

İstanbul'da yaşarken şehir hayatının stresli ortamından uzaklaşmak için ailesiyle Bayburt'un Yedigözeler köyüne yerleşen Feryal Haşlak, tarhun üretimiyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

Bartınlı Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. Uzun yıllar bu şehirde gıda toptancılığı yapan Haşlak çifti, 8 yıl önce köye dönmeye karar verdi.

İbrahim Haşlak'ın baba ocağı merkeze bağlı Yedigözeler köyüne yerleşen aile, ata yadigarı arazileri değerlendirmek için harekete geçti.

Feryal Haşlak, AA muhabirine, 8 yıl önce yerleştiği köyde önce hobi amaçlı sebze yetiştirmeye başladığını söyledi.

Daha sonra atıl durumdaki yaklaşık 20 dönümlük arazilerini değerlendirmek istediğini belirten Haşlak, köydeki akraba ve komşularından çiftçilik konusunda bilgi aldığını dile getirdi.

Haşlak, Bayburt'ta kadınlar tarafından yetiştirilen tarhunun üretimine yöneldiğini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum." ifadesini kullandı.

Haşlak, tarhunun yüksek getirili bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz. Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor." diye konuştu.

Hedefinin Bayburt'u tarhun üretiminde merkez konumuna getirmek olduğunu ifade eden Haşlak, şunları söyledi:

"İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabb'im başladığımızdan daha ileriye gitmeyi nasip etti, daha da ileriye gitmeyi nasip etsin."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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