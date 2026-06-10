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Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
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ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine ve ordusuna yönelik bugüne kadarki en sert açıklamalardan birine imza attı. İran ordusunun ağır bir yenilgi aldığını ve tam bir karmaşa içinde olduğunu iddia eden Trump, "Orta Doğu'nun zorbası öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok beklediler, şimdi bunun bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun büyük bir kısmının işlevsiz hale geldiğini ve yenilgiye uğradığını iddia etti.
  • Trump, İran'ı eylemsizlikle suçlayarak 'Orta Doğu'nun zorbası öldü' ifadesini kullandı.
  • Trump, İran'ın anlaşmayı müzakere etmek için çok beklediğini ve şimdi bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri cephesinden İran'a yönelik tansiyonu zirveye taşıyacak yeni ve son derece sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son değerlendirmede Tahran yönetimini ve İran ordusunu açıkça hedef tehditler savurdu.

"İRAN ORDUSU TAM BİR KARMAŞA İÇİNDE, YENİLGİYE UĞRADILAR"

İran'ın askeri kapasitesinin ciddi bir çöküş yaşadığını iddia eden Trump, ordunun büyük bir bölümünün işlevsiz hale geldiğini savundu. Gelişmeleri "tam bir karmaşa" olarak nitelendiren Trump, şu çarpıcı iddiaları dile getirdi:

"İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok, tamamen yenilgiye uğradılar."

"ORTA DOĞU'NUN ZORBASI ÖLDÜ"

Açıklamalarında Tahran yönetiminin dış politikadaki söylemlerinin içinin boş olduğunu savunan Trump, İran'ı eylemsizlikle suçladı. Bölgedeki güç dengelerinin değiştiğine işaret eden Trump'ın kullandığı, "İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü" ifadeleri diplomatik kulislerde geniş yankı uyandırdı.

"ŞİMDİ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Trump'ın hedefindeki bir diğer konu ise İran ile yürütülen veya yürütülmesi planlanan diplomatik anlaşma süreçleri oldu. Tahran'ın masada zaman kaybettiğini ve fırsatı kaçırdığını belirten Trump, sözlerini sert bir tehditle noktaladı:

"Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıxxrn9cqp6r:

Müzakere etmek ve bedelini ödemek aynı cümle içinde geçiyorsa, ya haberde yanlışlık var, ya da konuşan ne dediğini bilmiyor

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