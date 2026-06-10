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Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
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Kızı Yaz Yıldırım'ın 6 bin TL'lik makarna hesabı nedeniyle gündeme gelen Aziz Yıldırım, söz konusu restorana giderek adisyonu inceledi. Makarnaya eklenen beyaz trüf ve parmesan nedeniyle fiyatın yükseldiğinin açıklanmasının ardından Yıldırım'ın işletmeyi haklı bulduğu öne sürüldü.

  • Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın 6 bin TL ödediği makarna hesabını araştırmak için restorana gitti.
  • Restoran yetkilileri, makarna fiyatının beyaz trüf mantarı ve parmesan peynirinin gramajına bağlı olarak 6 bin TL'ye ulaştığını açıkladı.
  • Aziz Yıldırım, restoranın fiyatlandırma açıklamasını dinledikten sonra itiraz etmeden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son günlerde gündem olan "6 bin liralık makarna" tartışmasının ardından harekete geçti. İddialara göre Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın yüksek hesap ödediği konuşulan restorana giderek işletme yetkilileriyle görüştü.

ADİSYONU İNCELEDİ

Nefes'te yer alan haberlere göre restoran yetkilileri, Aziz Yıldırım'a söz konusu hesabın detaylarını gösterdi. İşletme tarafından sunulan adisyonda makarnaya eklenen ürünlerin fiyatı ayrıntılı şekilde açıklandı.

TRÜF VE PARMESAN DETAYI

Restoran yetkilileri, makarnanın fiyatının beyaz trüf mantarı ve parmesan peynirinin gramajına bağlı olarak yükseldiğini ifade etti. Özellikle lüks restoranlarda kullanılan beyaz trüfün yüksek maliyetli bir ürün olduğu belirtilirken, toplam fiyatın bu nedenle 6 bin TL seviyesine ulaştığı aktarıldı.

AÇIKLAMAYI HAKLI BULDU

İddialara göre Aziz Yıldırım, işletmenin yaptığı açıklamaları dinledikten sonra fiyatlandırmayı makul buldu. Yıldırım'ın herhangi bir itirazda bulunmadan restorandan ayrıldığı belirtildi.

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Alper Kızıltepe
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