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Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor

Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor
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Fenerbahçe'nin bonservisi Atalanta'da bulunan ve geride kalan sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren El Bilal Toure için girişimlere başladığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Atalanta'nın oyuncusu El Bilal Toure için resmi girişimlere başladı.
  • Beşiktaş, El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonunu kullanmadı.
  • El Bilal Toure, Beşiktaş'ta 26 resmi maçta 7 gol ve 5 asist yaptı.

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Beşiktaş'ta geçiren El Bilal Toure ile ilgilendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Serie A ekiplerinden Atalanta'da bulunan Malili forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlere ve görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ OPSİYONUNU KULLANMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta tamamlayan 24 yaşındaki golcü oyuncu için siyah-beyazlı kulübün satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu opsiyonu devreye sokmaması üzerine Toure, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etmişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir görüntü çizmekte zorlanan Malili oyuncu, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle sezon genelinde 10 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı forma altında toplamda 26 resmi maça çıkan El Bilal Toure, bu müsabakalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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