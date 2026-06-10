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Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor'un yeni teknik direktörü Besnik Hasi oldu.

Yeni sezonda tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor'un yeni teknik direktör açıklandı.

AMEDSPOR'DA HASI DÖNEMİ

Son olarak Belçika ekiplerinden Anderlecht’ten görev yapan 54 yaşındaki Arnavut teknik direktör Besnik Hasi, Amedspor'un başına getirildi. 

''GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Besnik Hasi ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Besnik Hasi’ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz’’ denildi.

İSMİ GEÇEN TEKNİK ADAMLAR

Amedspor'da daha önce Thomas Reis, Andrea Pirlo ve Valerien Ismael'in ismi teknik direktörlük koltuğu ile anılmıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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