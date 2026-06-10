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Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak uzun yıllar sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini belirtti.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Kolombiyalı stoper, İstanbul'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istediğini söyledi.

"AİLEM MUTLU, BEN MUTLUYUM"

Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Sanchez, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." dedi. 

TOTTENHAM'DAN GALATASARAY'A GELDİ

Davinson Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sanchez, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci de yaşadı. 

Cemre Yıldız
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