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İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin saldırı tehditlerine yanıt olarak savaşın bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacağını belirtti. Azizi, ABD'nin kayıplarının Trump'ın söylediğinden çok daha fazla olacağını ifade etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditleri hakkında, "Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak." dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'ye ilişkin mesaj yayımladı.

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, "ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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