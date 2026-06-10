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Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
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Parti grubunda yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yeni gerilimlerin körüklenmek istendiğini belirterek "Cevabımız çok net olur, çok da sert olur" mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'de geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için küstah sözler sarf etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin haklarının hedef alınması halinde sert karşılık verileceğini açıkladı.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ı 'kendi halkını ezen bir lider' olarak tanımladı ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerini sürdüreceğini belirtti.
  • Türkiye'den İletişim Başkanı Duran ve Adalet Bakanı Gürlek, Netanyahu'nun sözlerine tepki göstererek hadsizlik ve akıl tutulması olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede yeni bir gerilim oluşturulmak istendiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarının hedef alınması halinde buna sert karşılık verileceğini ifade etti.

"İSRAİL'İN FİTNE KAYIĞINA BİNMİŞLER"

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, özellikle Kıbrıs Adası üzerinde bir "fitne ateşi" yakılmak istendiğini belirtti. Bazı çevrelerin İsrail'in politikalarına destek verdiğini öne süren Erdoğan, "İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler" dedi.

"CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR, ÇOK DA NET OLUR"

Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İsrail'de geniş yankı uyandırırken "Gazze kasabı" olarak anılan Netanyahu'dan da küstah ifadeler barındıran bir paylaşım geldi. Erdoğan'ı "Kendi halkını ezen" bir lider olarak tanımlayan Netanyahu, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteğe atıfta bulunarak "Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Devleti ve IDF, Orta Doğu’yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran ve vekilleri aleyhine güçlü eylemlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. 

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEPKİ

Netanyahu'nun küstah sözlerine tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de on binlerce sivili katleden ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye çalışmasını "hadsizlik" olarak niteleyerek, "Soykırım suçlamasıyla yargılananların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" dedi.

BAKAN GÜRLEK: HADSİZ SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu’nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır.

Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Artik yemezler dunya alem kanki oldugunuzu biliyor

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