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Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti
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CHP’deki “mutlak butlan” tartışmaları sürerken dikkat çeken bir açıklama da Selda Bağcan'dan geldi. Usta sanatçı, "Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Zülfü Livaneli ve "Hak Hukuk Adalet" marşının bestecisi Ali Altay'dan sonra bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bir "yasak" da Selda Bağcan'dan geldi. 

AÇIKLAMA YAPTI: İZNİM YOKTUR 

CHP'deki 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin eserlerini kullanmasına izin vermeyeceğini ifade eden Selda Bağcan, "Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur" şeklinde bir paylaşım yaptı. 

İşte Selda Bağcan'ın o paylaşımı; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgirilmez:

ne diyorlardı, yalakadan sanatçı olmaz

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