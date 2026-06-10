Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği endişesi altın piyasasını da etkiledi. Yatırımcılar, artan enflasyon riskinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelmesine neden olabileceğini değerlendirirken, altın fiyatlarında satış baskısı hız kazandı.

Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın günü 6 bin 317 liradan tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın 6 bin 245 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 370 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 1,2 değer kaybederek 4 bin 210 dolar seviyesine geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI SARSIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, küresel piyasalarda risk algısını yükseltirken yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendiriyor.

DEV BANKADAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Tarihi zirvelerin ardından düzeltme sürecine giren altın için ABD merkezli yatırım bankası Citi'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, yayımladığı son raporda jeopolitik risklere dikkat çekerken altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yüzde 20'ye varan değer kaybı yaşayabileceğini öngördü. Altına yönelik temkinli duruşunu koruyan Citi, kısa vadeli ons altın hedefini de aşağı yönlü revize etti. Buna göre banka, 0-3 aylık dönem için ons altın hedef fiyatını 4 bin 300 dolardan 4 bin dolara düşürdü.

Kaynak: Haberler.com