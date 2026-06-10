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Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
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Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, olayın perde arkasındaki iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakıldı ancak görevden uzaklaştırıldı. Irmak öğretmenin ölümüyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak" dedi.

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