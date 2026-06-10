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CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

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CHP'de Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk dilirken, ihraç dalgasının bununla sınırlı olmayacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre ikinci ihraç listesinde Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek yer alıyor.

  • CHP MYK, 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
  • Gazeteci Sinan Burhan, ihraçların 9 kişiyle sınırlı kalmayacağını ve Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır, Gökhan Zeybek'in ikinci dalgada ihraç edileceğini iddia etti.
  • Sinan Burhan, Özgür Özel'in yarın istifa edebileceğini ileri sürdü.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 saat süren MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, mutlak butlan kararı sonrası iyi niyetli bir takım girişimlerde bulunduklarını fakat bu çalışmaların sonuç vermediğini söyledi.

CHP'DE 9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Sarı, parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimleri açıkladı. Sarı şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.

Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından, buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor kuşkusuz. Ceza davaları devam ediyor, önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık, kalmaya devam edecekler."

5 İSİM DAHA İHRAÇ EDİLECEK

İhracı istenen isimlerden peş peşe sert tepkiler gelirken, gazeteci Sinan Burhan çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bengü Türk Tv canlı yayınında konuşan Burhan, ihraçların 9 isimle sınırlı kalmayacağını iddia etti. Burhan, Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in ikinci dalgada ihraç edilecek isimler olduğunu öne sürdü. Burhan, Özgür Özel'in de yarın istifa edebileceğini ileri sürdü.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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