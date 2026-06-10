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İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım'ın gruptan lider çıkacağına inandığını söyledi.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan lider çıkacağını belirtti.
  • Hacıosmanoğlu, Avustralya ile oynanacak ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.
  • Boksör Elif Nur Turhan, Arizona'da ABD'li Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, millilerin gruptan lider çıkacağına inandığını belirtti. Hacıosmanoğlu, Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, D Grubu'nda Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi.

"GRUPTAN LİDER ÇIKIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

''TERLEMEDEN SONUÇ ALAMIYORSUNUZ''

Hava sıcaklığıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası." açıklamasında bulundu.

''DARBE İNDİRMEMİZ LAZIM''

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden boksör Elif Nur Turhan'ı tebrik eden Hacıosmanoğlu, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak." diye konuştu.

"BRANŞLARIMIZ FARKLI OLSA DA YÜREKLERİMİZ BİR OLACAK"

Arizona'da ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan ise "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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