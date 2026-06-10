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35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklifi: Satmadı, korunmasını istiyor

35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklifi: Satmadı, korunmasını istiyor
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Malatya'da İsmet Aladağ, 35 yılda biriktirdiği 10 bin parçalık kolonya koleksiyonu için 10 milyon TL teklif almasına rağmen satmayı reddetti. Koleksiyonunun kendi adıyla korunarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Malatya'da yaşayan İsmet Aladağ, 35 yıldır biriktirdiği yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonuna daire değerinde teklif yapılmasına rağmen satmayı kabul etmedi. Aladağ, koleksiyonun kendi adıyla korunarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Malatya'da esnaflık yapan ve 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinden kolonya toplayan İsmet Aladağ, yıllar içinde yüzlerce çeşit ve nadir şişelerden oluşan dev bir koleksiyon oluşturdu. İş yerinde iki odayı tamamen koleksiyonuna ayıran Aladağ, biriktirdiği eserlerin maddi bir değer için değil, kişisel bir tutku için toplandığını söyledi. Koleksiyonuna zaman zaman yüksek teklifler geldiğini belirten Aladağ, en dikkat çekici teklifin 10 milyon TL karşılığında yapılan satın alma girişimi olduğunu ama bu teklifi de reddettiğini söyledi.

Koleksiyonun kayıt altına alınarak korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Aladağ, "Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası. Mümkünse müze ya da üniversite çatısı altında 'İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' adıyla yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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