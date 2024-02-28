Dünya basınında milli muharip uçağı KAAN'a ilgi ve övgü devam ediyor

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.

İspanya'da savunma alanında haber yapan internet siteleri, KAAN ile ilgili haberlerini sürdürdü.

"Defensa.com" adlı internet sitesi, "Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki muharip uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "Bu, Türk sanayisinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin liderliğinde, uluslararası alanda (hayalet) olarak tanımlanan 5'inci nesil savaş uçağı ve radar görünmezlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik iddialı projesi kapsamında çok önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

KAAN'ın üretim aşamalarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı haberde, "Uçağın nihai hedefi, Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmek." ifadesi kullanıldı.

"Aviacionline.com" sitesi de "KAAN, 5. nesil Türk savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "KAAN'ın F-35 gibi 5. nesil uçaklar arasında 1. blokta yer alacağını, uluslararası pazarlarda büyük ilgi göreceğini, rakip modellerin üstün özelliklere sahip olacağını, milli tasarımlı motorun üretime girdiğinde ABD'li modellerden arındırılacağını ve Pakistan gibi bazı ülkelerin şimdiden büyük ilgi gösterdiğini" yazdı.

Kaan, ülkenin en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor"

İtalyan Panorama dergisinde çıkan haberde de Türkiye'nin "ulusal gurur gösterisiyle" yeni askeri uçağını uçurduğu belirtildi.

Haberde, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Kaan, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor. Bu, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programını klonlama girişimi değil, ABD'nin F-22'sine daha çok benzeyen, artık yaşlanan F-16D'lerin yerini alabilecek sipariş bekleyen bir uçak." ifadeleri kullanıldı.

Kaan'ın temellerinin 2016'da atıldığı ve 5. nesil bir uçak olarak değerlendirildiği belirtildi.

KAAN Hollanda'da da övgü alıyor

Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, KAAN ile ilgili haberleri ilgiyle takip etti.

De Volkskrant gazetesinin " Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi.

Türkiye'nin silah pazarında önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulanan haberde, Türk savunma sanayisinin "başarılı Bayraktar insansız hava aracının ardından şimdiki iddialı projesi olan kendi savaş uçağı üzerinde çalıştığı" kaydedildi.

Türkiye'nin savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için önemli projeler yaptığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için ciddi bir adım olduğuna dikkati çekildi.

De Telegraaf gazetesinin haberinde de "Türkiye kendi geliştirdiği ilk savaş uçağını tanıttı" başlığı kullanılırken KAAN'ın, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk savaş uçağı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kendi savaş uçağı üretiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bağımsız savunma sanayine sahip olma hedefleriyle örtüştüğü belirtilen haberde, Kaan'ın öne çıkan özellikleri arasında yüksek manevra kabiliyeti ve gövdede silah taşıma yeteneklerinin yer aldığı kaydedildi.

Orta avcı uçağı kategorisinde yer alan KAAN'ın, 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına sahip olduğu ifade edildi.

"Upinthesky.nl" internet sitesi, "Türk savaş uçağı KAAN havalandı" başlığıyla verdiği haberde, " Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olan KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

Balkan medyasından KAAN'a övgü

KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Slovenya, Sırbistan, ve Karadağ medyalarında övgüyle yer verilmeye devam ediliyor.

Slovenya'da savunma alanında yayımlar yapan "Savunma Dergisi", KAAN'ın ilk uçuşunu "Türk savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla yansıttı.

Dergide, "Bu, Türkiye için havacılık programında önemli bir ilerlemedir." ifadesine yer verildi.

Karadağ'daki haber sitesi Mondo, haberi, "Türk muharebe uçağı ilk uçuşunu yaptı. 'Kötü diller' çok şey konuştu ama bu tarihin en iddialı programı." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

Sırbistan'ın en çok tıklanan haber sitelerinden Srbija Danas ise haberi, "Türk savunma sanayii tarihinin en iddialı programı: KAAN." şeklinde verdi.

KAAN'ın uçuşu ve özellikleri Radio Bulgaria'nın haberinde de okuyuculara aktarıldı.

Alman basınındaki haberlerde, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan övgüyle bahsedildi

Alman Welt gazetesinde, "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlığıyla yayımlanan haberde, KAAN'ın teknik özelliklerinden bahsedildi.

Haberde, "Alışılmadık derecede kısa bir zaman aldı ama "KAAN" savaş uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geliyor. Ankara, modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ediyor." ifadesine yer verildi.

"Bu, hızla büyüyen Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kendi savaş uçağı olan ve Türkçede 'hükümdar' anlamına gelen 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Çift motorlu savaş uçağı, gizlilik özelliklerine sahip 5. nesil bir model. Bundan dolayı radar tarafından tespit edilmesi zor ancak Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki gururunun harekete hazır hale gelmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Başkanı Temel Kotil'e göre, Ankara yakınlarında yapılan ilk uçuş 2,44 kilometre irtifada 13 dakika sürdü. Bu alışılmadık derecede kısa bir süre. Karşılaştırmak için 30 yıl önce Eurofighter ilk uçuşunda ancak 40 dakika sonra yere inebilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kendi savaş uçağının ilk uçuşu ABD'ye karşı kazanılmış bir zaferdir.

Türkiye, başlangıçta Almanya'nın da gelecekte teslim alacağı Amerika'nın F-35 savaş uçağının üretimine dahil olmuştu ancak Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınca ABD, Ankara'nın F-35 katılımını 2019'da sonlandırdı. Erdoğan, şimdi daha bağımsız olmak için kendi savaş uçağı projesini ilerletmeye daha da kararlıydı."

Haberde, "Türkiye, teknoloji ve altyapıdan uzmanlık ve üretim kapasitesine sahip çalışanlara kadar modern savaş uçaklarının üretimi için tüm değer zincirine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri olmak için çabalıyor. Modern sensörler, radarlar ve diğer savunma teknolojileri çeşitli Türk şirketlerinde geliştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı"

Flugrevue internet portalında da "Türkiye'nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı: Türk hayalet savaşçısı Kaan uçuyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "21 Şubat'ta görünmezlik özelliğine sahip Türk savaş uçağı başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Kuvvetlerinin geleceğin amiral gemisi, çarşamba sabahı Ankara yakınlarındaki Mürted'den ilk uçuşuyla havalandı. Test pilotu Barbaros Demirbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kaan'ın kontrolündeydi. Prototipe iki koltuklu F-16D Fighting Falcon eşlik ediyordu. Uçuş, muhtemelen sadece 13 dakika sürdü. Uçak, 2 bin 440 metre yüksekliğe ve 425 km/saat hıza ulaştı."

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kaan ile ülkemiz sadece beşinci nesil savaş uçağına değil, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu teknolojilere de sahip olacak." açıklamasına yer verilen haberde, şu bilgiler paylaşıldı:

"Beşinci nesil savaş uçağının geliştirilmesine 2016'da başlandı. Türkiye, uzun vadede F-16'nın yerini alacak modeli kullanmak istiyor. Fighting Falcon'da da kullanılan prototipteki GE motorları, gelecekte yerini Türkiye'de geliştirilen bir tahrike bırakacak. Seri üretime 2028'de başlanması planlanıyor."

İskandinavya medyasından KAAN'ın ilk uçuşuna övgüler

İsveç'te yayın yapan Microsoft'un internet portalı MSN, "Türkiye'nin KAAN hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığını kullandığı haberde, eski adıyla TF-X olarak bilinen beşinci nesil uçağın, Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki yaşlanan F-16'ların yerini alması ve 2030'lu yıllardan itibaren aşamalı olarak kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

"Gagadget.com" teknoloji haber sitesinin "Türkiye'nin beşinci nesil KAAN savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyurduğu haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN (TF-X), 2017'den beri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmektedir. Uçağın ilk versiyonları 2013'te İstanbul Uluslararası Fuarı'nda sergilenmiştir. İlk KAAN prototipi 2022 sonbaharının sonlarında sunuldu. TUSAŞ, 2029'dan itibaren ayda iki uçak üretmeyi planladığını duyurdu. KAAN'ın maksimum hızı Mach 1,8 (2222 km/saat) olacak."

Finlandiya'nın gazetelerinden Ilta Sanomat, "Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil gizli savaş uçağı ilk test uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurduğu haberde, Fince de kralların kralı anlamına gelen KAAN'ın başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

KAAN'ın 13 dakika havada kaldığı aktarılan haberde, Kaan'ın seri üretiminin 2028'de başlayacağı, ilk serinin üretime girecek tüm uçaklarının 2040 yılında tamamlanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Norveç'te yeni nesil savunma silahlarının haberlerinin yer aldığı "forsvaretsforum.no" haber sitesi de "Türk savaş uçağı ilk kez havada" başlığını kullandı.

KAAN savaş uçağının 13 dakika boyunca havada kaldığı, 8 bin feet yüksekte 230 knot hıza ulaştığı bildirilen haberde, uçağın çok güçlü olmasına rağmen radara zor yakalandığına işaret edildi.

Danimarka'da yayın yapan "carroemotos.com" haber sitesi de "Türkiye, Kaan hayalet savaş uçağıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığını kullandığı haberde, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Kaan, Türkiye'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnede stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik atılımını temsil ediyor."

KAAN, ABD basınında da ilgi uyandırdı

ABD merkezli The Defense Post haber sitesinin, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu "Türkiye'nin ilk yerli üretim muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyurduğu haberde, KAAN, Türkiye'nin "F-16 uçaklarının yerini alma yönünde adım" olarak nitelendi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri ve Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil'in X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

The National Interest dergisinde yayımlanan bir yazıda da "Türkiye'nin hava-uzay endüstrisi, yerli KAAN muharip uçağının başarılı ilk uçuşuyla ülkenin savunma teknolojisinde artan becerilerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı." ifadesi yer aldı.

Dergideki yazıda ayrıca KAAN'ın ilk uçuşunun 13 dakika sürdüğü ve 230 knot hıza ulaştığı, piste pürüzsüz iniş yaptığı belirtildi.

Warrior Maven sitesindeki haberde de Türkiye'nin "kendi savaş uçağını" uçurduğuna dikkati çekilerek KAAN'ın özellikleriyle ilgili bilgi verildi.

Haberde ayrıca KAAN'ın, "Avrupalı rakiplerinden" daha iyi performans sergilediği ifade edildi.

İngiliz basınından KAAN'a ilgi

The Telegraph'ın haberinde, Türkiye'nin, kendi "hayalet savaş uçağını" geliştirme yolunda hızla ilerlediği aktarılırken KAAN'ın uçuşuyla ilgili bilgi verildi.

Haberde KAAN ile Türkiye'nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştiren ve sahaya süren nadir ülkeden biri olacağı vurgulandı.

Forces sayfasının haberinde ise Türkiye'nin teknoloji, altyapı, insan kaynakları ve üretim kabiliyetleri gibi alanların tamamını da kapsayan "gelişmiş savaş uçağı üretimi" konusunda az sayıdaki ülkelerden biri olmak istediğine işaret edildi.

KAAN farklı bölgelerde haberlere konu oldu

Hindistan merkezli EurAsian Times'ın haberinde de KAAN'ın "tarihi ilk uçuşu" ile havalandığına yer verildi.

KAAN'ın uçuşunun "önemli bir başarı" olduğu aktarılan haberde, söz konusu uçuşun "dünya genelinde hayranlık" uyandırdığına vurgu yapıldı.

"Flight Global" isimli sayfada da Türkiye'nin son günlerde savunma ve havacılıkta "birçok dönüm noktasını" kutladığına değinilirken, Türk firmalarından övgüyle söz edildi.

Greek Reporter'ın haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye savunma sanayisi alanında adeta bir destan yazıyor" sözlerine yer verilerek, KAAN'ın özellikleri anlatıldı.

Ürdün merkezli Al Bawaba'nın KAAN ile ilgili yaptığı haberde, dünya genelinde basının dikkatini KAAN'a yönelttiğine değinilirken, KAAN'ın sosyal medyada da büyük ilgi gördüğü kaydedildi.