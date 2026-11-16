Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

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Netflix'in ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan popüler dizisi Black Doves, bu kez hikâyesinden çok bir sahnede kullanılan silahın üzerindeki mesajla konuşuluyor.

Başrollerinde Keira Knightley ve Ben Whishaw'ın bulunduğu casusluk dizisinde, Ambika Mod'un canlandırdığı Laila karakterinin silahındaki çıkartmada "This Gun Kills Fascists" (Bu silah faşistleri öldürür) ifadesi yer alıyor.

Söz konusu mesajın siyasi bir anlam taşıdığını düşünen bazı izleyiciler, silahlı şiddetin böylesine doğrudan ifadelerle ilişkilendirilmesini eleştirdi.

"SİLAHLI ŞİDDETİ YÜCELTİYOR" ELEŞTİRİSİ

Diziye yöneltilen eleştirilerde, silah üzerindeki mesajın yalnızca kurgusal bir ayrıntı olarak değerlendirilemeyeceği savunuldu.

Tepki gösteren izleyiciler, siyasi kimlikleri hedef alan şiddet içerikli ifadelerin toplumdaki ayrışmayı daha da derinleştirebileceğini ileri sürdü.

Özellikle ABD'de siyasi şiddet ve kutuplaşmaya ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde böyle bir mesajın kullanılmasının yanlış anlaşılmalara yol açabileceği öne sürüldü.

CHARLIE KIRK SUİKASTIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Tartışmalar sırasında, ABD'de muhafazakâr siyasi hareketin tanınan isimlerinden Charlie Kirk'ün öldürülmesi de yeniden hatırlatıldı.

Turning Point USA'nın kurucusu Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Bazı eleştirmenler, Kirk'ün öldürülmesinin ardından siyasi şiddete ilişkin hassasiyetin arttığını belirterek dizideki ifadenin kutuplaşmayı körükleyebileceğini savundu.

Ancak silah üzerindeki yazının doğrudan Kirk'e veya suikasta gönderme yapmak amacıyla kullanıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TARTIŞMALI MESAJIN GEÇMİŞİ YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Dizideki silahın üzerinde yer alan ifade, ABD'li halk müziği sanatçısı Woody Guthrie'nin gitarında kullandığı "This Machine Kills Fascists" (Bu makine faşistleri öldürür) sloganını hatırlatıyor.

Guthrie'nin faşizm karşıtı mesajıyla tanınan sloganı, yıllar içinde farklı sanat eserlerinde de kullanıldı. Dizideki çıkartmanın bu ifadeye gönderme yaptığı değerlendiriliyor.

Ancak tarihsel bir slogandan esinlenilmiş olması, söz konusu mesajın günümüzde nasıl yorumlanması gerektiği konusundaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmadı.

NETFLIX DAHA ÖNCE DE CHARLIE KIRK TARTIŞMASI YAŞAMIŞTI

Netflix, eylül ayında da Charlie Kirk'ün ölümüyle ilişkilendirilen bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle eleştirilmişti.

Platformun İngiltere ve İrlanda hesabından, The Gentlemen dizisine ait görüntülerle yapılan bir paylaşım, Kirk'ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle bazı kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Netflix ise paylaşımın yalnızca dizideki bir sahneye gönderme yaptığını, Charlie Kirk ile ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu açıklamıştı.

Black Doves'un ikinci sezonundaki silah çıkartmasına ilişkin tartışmalar hakkında ise Netflix'in kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir açıklamasına ulaşılamadı.