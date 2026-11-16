İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel çatışmaya dönüştü. Taraflar arasındaki gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GERGİN ANLAR

Vatandaşların alışveriş yapmak ve vakit geçirmek için tercih ettiği merkezde yaşanan olayda, taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, alışveriş merkezinin içindeki hareketliliğin ortasında gerçekleşti.

Olayın neden başladığı, kavgaya kaç kişinin karıştığı ve herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.