Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 16 yıllık milli takım kariyerine nokta koyduğunu belirten 33 yaşındaki golcü, birlikte oynadığı takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve taraftarlara teşekkür etti.

"BURADA BIRAKMA KARARIMLA İÇİM ÇOK RAHAT"

Milli takımda geçirdiği yılları değerlendiren Lukaku, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim… Mümkün olan her duyguyu yaşadım…

Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yolculuktu ve her bir anından keyif aldım.

Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler."

BELÇİKA TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

2010 yılında Belçika Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Romelu Lukaku, 16 yıllık kariyerinde 135 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli santrfor, bu maçlarda 94 gol ve 13 asist kaydederek Belçika tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Ülkesini 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil eden Lukaku, milli takım kariyerini noktaladı.

SON GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Lukaku'nun Belçika Milli Takımı formasıyla son golünü Türkiye'ye karşı kaydettiği belirtildi. UEFA Uluslar A Ligi'nin üçüncü haftasında Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76. dakikada fileleri havalandıran yıldız futbolcu, ay-yıldızlı ekibe karşı gol sevinci yaşamıştı.