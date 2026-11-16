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Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

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Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 16 yıllık milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Belçika tarihinin en golcü futbolcusu olan 33 yaşındaki yıldız, veda mesajında "Burada bırakma kararımla içim çok rahat" ifadelerini kullandı. Lukaku, milli takım formasıyla son golünü Türkiye'ye karşı kaydetti.

  • Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 16 yıllık Belçika Milli Takımı kariyerini sonlandırdı.
  • Lukaku, Belçika formasıyla 135 maçta 94 gol ve 13 asist kaydederek ülke tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
  • Lukaku, milli takım kariyerinde Belçika'yı 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 16 yıllık milli takım kariyerine nokta koyduğunu belirten 33 yaşındaki golcü, birlikte oynadığı takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve taraftarlara teşekkür etti.

"BURADA BIRAKMA KARARIMLA İÇİM ÇOK RAHAT"

Milli takımda geçirdiği yılları değerlendiren Lukaku, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim… Mümkün olan her duyguyu yaşadım…

Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yolculuktu ve her bir anından keyif aldım.

Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler."

BELÇİKA TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

2010 yılında Belçika Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Romelu Lukaku, 16 yıllık kariyerinde 135 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli santrfor, bu maçlarda 94 gol ve 13 asist kaydederek Belçika tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Ülkesini 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil eden Lukaku, milli takım kariyerini noktaladı.

SON GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Lukaku'nun Belçika Milli Takımı formasıyla son golünü Türkiye'ye karşı kaydettiği belirtildi. UEFA Uluslar A Ligi'nin üçüncü haftasında Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76. dakikada fileleri havalandıran yıldız futbolcu, ay-yıldızlı ekibe karşı gol sevinci yaşamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısv79ptwtpr:

pili bitmiş ama gücü bize yetmişti..??

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Haber Yorumlarıtuncnuh11:

acele kilo vermen lazım.

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Haber YorumlarıEr ka:

Bitik adama o paraları verdiniz sonra da şampiyon olacaz derdiniz.

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