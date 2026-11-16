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İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

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İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!
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Nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik hazırlıkları yapan İrem Derici, düğün tarihi sorulunca verdiği yanıtla şaşırttı. Bütün yaz kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Paramız kalmadı! Kasa boş, kasa bomboş" sözleriyle maddi durumunu esprili bir dille anlattı.

  • İrem Derici, nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile ne zaman evlenecekleri sorusuna "Paramız kalmadı!" yanıtını verdi.
  • Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını ve banka hesabının gitgide düştüğünü söyledi.
  • Derici, yapay zekanın yeni bir şey üretmediğini, mevcut bilgileri hızlıca hizmet olarak sunduğunu savundu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile evlilik hazırlıkları hakkında konuştu. Kıbrıs'taki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, evinin tadilatına yaptığı harcamalardan dert yandı. Ünlü şarkıcının maddi durumuyla ilgili esprili açıklamaları ise gülümsetti.

EVLİLİK SORUSUNA BEKLENMEDİK YANIT

Bir süredir DJ Melih Kunukçu ile evlilik hazırlıkları yapan İrem Derici, Kıbrıs'taki konserinden önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin ne zaman evleneceklerini sorması üzerine Derici, "Paramız kalmadı!" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, evinde devam eden tadilat çalışmalarının bütçesini zorladığını anlattı.

"BÜTÜN YAZ EVE ÇALIŞTIM, KASA BOMBOŞ"

Yaz boyunca elde ettiği kazancı evine harcadığını belirten Derici, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor."

Daha önce aralık ayında evlenmeyi planladıklarını açıklayan Derici'nin son sözleri, düğün hazırlıklarının maliyetini yeniden gündeme getirdi. Ancak şarkıcı, nikahın ertelendiğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

YAPAY ZEKA HAKKINDA DA KONUŞTU

İrem Derici, son dönemde sıkça tartışılan yapay zeka teknolojisine ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

Ünlü şarkıcı, "Yapay zeka bize yeni bir şey vermiyor. Elimizde olanları hızlıca hizmet olarak veriyor" ifadelerini kullanarak teknolojinin mevcut bilgileri daha hızlı sunduğunu savundu.

SERENAY SARIKAYA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Derici, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Ünlü oyuncuya hayranlığını gizlemeyen şarkıcı, "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım" dedi.

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