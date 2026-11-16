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Emel Sayın da "Türk sineması" tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

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Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi Haber Videosunu İzle
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi
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Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" sözleriyle başlayan tartışmaya Emel Sayın da katıldı. Usta sanatçı, Bilginer'in tercihine saygı duyduğunu belirterek, "'Türk sineması' bana daha sıcak ve doğru geliyor" dedi.

Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesiyle başlayan tartışmaya Türk sinemasının usta isimlerinden Emel Sayın da katıldı. Sayın, Bilginer'in kullandığı ifadeye karşı çıkmadığını ancak kendisine "Türk sineması" tanımının daha sıcak ve doğru geldiğini söyledi.

"TÜRK SİNEMASI BANA DAHA SICAK VE DOĞRU GELİYOR"

Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" sözlerine ilişkin görüşü sorulan Emel Sayın, herkesin farklı bir ifade kullanabileceğini belirterek kendi tercihini açıkladı. Usta sanatçı, "Haluk Bilginer 'Türkiye sineması' diyor, olabilir. Ama bu değiştiremeyeceğimiz bir şey, artık oturmuş. 'Türk sineması' bana daha sıcak ve doğru geliyor" ifadelerini kullandı.

Sayın'ın açıklamasıyla birlikte sinemanın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaya bir usta isim daha dahil oldu.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgunesay8472:

Türkiyeli kavramı bir projedir ve bop kadar tehlikelidir. kladyusgermantus

Yorum Beğen1
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