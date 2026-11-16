Silivri'de restoran sahibi, yemek kaçtığı iddia edilen çocuğu Heimlich ile kurtardı

Silivri'de restoran sahibi, yemek kaçtığı iddia edilen çocuğu Heimlich ile kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de bir restoran sahibi, ağabeyiyle yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtığı iddiası üzerine Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahaleyle çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SİLİVRİ'de restoran sahibi, ağabeyi ile birlikte yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu gören ağabeyi panik yaşarken durumu fark eden restoran sahibi müdahale etti. İlk yardım eğitimi bulunan iş yeri sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı. Çocuğun kurtarılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.