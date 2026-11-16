Servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

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Edirne’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki yaşlı çift yaşamını yitirdi. Minibüste yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KÖY YOLUNDAN ANA YOLA ÇIKARKEN ÇARPIŞTI

Edirne- Süloğlu kara yolunun Köşençiftliği köyü sapağında sabah saatlerinde yaşanan kazada, köy yolundan ana yola çıkan İsmail Çiftçi yönetimindeki 22 EN 282 plakalı otomobil ile Meyyit D.’nin kullandığı 22 AFF 998 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Fabrika personelini taşıyan minibüs ve otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

KARI KOCA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki İsmail Çiftçi ile eşi Münüre Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste yaralanan Seynep A., Volkan G., Ahmet Ç. ve Şadan A., Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpışma anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı