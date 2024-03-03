Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin, asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda üç kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık." dedi.

Erdoğan, partisinin Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Muğla mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Muğla'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, gönüllerinin Muğla'dan hiç ayrılmadığını, Muğla'ya yapılan her hizmette mühürlerinin ve damgalarının olduğunu söyledi.

Kendisinin de fahri Muğlalı olduğunu belirten Erdoğan, "Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde birkaç gün dinlenmeye çalışan bir kardeşiniz sıfatıyla kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Muğla'dan aldıkları oy oranlarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 34,5 ve milletvekilliğinde aldığımız yüzde 32 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Ama biliyorum ki bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevginin derinliğini göstermekten çok uzak. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda üç kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sürecinde ne şahsen ne hükümet uygulamalarıyla ne parti politikalarıyla hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Karadeniz'in, Akdeniz'in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak Ege'nin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük."

"Belediyenin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar"

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ile ardından Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sanayi, ticaret, tarım ve turizmiyle her alanda üreten, istihdam eden, kendisine ve ülkesine katkı sağlayan insanlarımızı destekledik, teşvik ettik. Sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin özellikle bereketinin en yakın şahidi Muğlamızdır. Şöyle bir çeyrek asır öncesinin Muğla'sını gözlerinizin önüne getirin, yanına da bugünkü Muğla'yı koyun. Arada adeta asırlık fark göreceksiniz."

Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Muğla'nın dünyanın göz bebeği ve çekim merkezi bir şehir haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Öyle ki Muğla Büyükşehir Belediyesinin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir. ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir."

"Ayaydın tercihi bile kararlılığımızın ifadesidir"

Cumhur İttifakı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Aydın Ayaydın'ı gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette tecrübeli, en saygın, en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Muğlamızın diğer alanlarla birlikte belediyecilikte de Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun adımlarla ilerlemesini istiyoruz. Biz bu konuda kararlıyız."

Erdoğan, mitinge 50 bin kişinin katıldığına dikkati çekerek, Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istediklerini vurguladı.

(Sürecek)