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Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Kasım 2026 tarihinde 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik operasyonda, 9'u kamu görevlisi olmak üzere 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 70'i yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER PARA KARŞILIĞI YÖNLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahipleri, çalışanları ve yakınları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri arasında yaklaşık 18 milyon liralık para hareketi tespit edildi. İncelemelerde, RAM bünyesinde görevli bazı kamu personelinin menfaat karşılığında engelli öğrencileri anlaşmalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca öğrencilerin randevu başvurularının alınmadığı, kurul tarafından reddedilen başvuruların para karşılığında onaylandığı, ders saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterildiği ve eğitimlere katılmayan öğrencilerin katılmış gibi kaydedildiği tespit edildi.

Öte yandan, kurum müdürü ile bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında ortaklık sözleşmesi bulunduğu da ortaya çıkarıldı.

70 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 37'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 33 şüpheli ise 16 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında yakalanan 70 şüpheliden 37'si emniyette, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 12'si tutuklandı. Hakkında yakalama çalışması sürdürülen 1 şüphelinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı