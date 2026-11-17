ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) ihlalli geçişlerde mevcut uygulamanın iyileştirilmesi için işletmecilerle yarın toplantı yapacaklarını söyledi. Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz, bunu masaya oturup değerlendirmiş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, otoyol geçişlerinde iki türlü tespit yaptıklarını, birisinin HGS etiketi, diğerinin de plaka üzerinden olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Eğer arabanın HGS'si yoksa yine plaka üzerinden aracın her türlü geçiş noktaları tespit edilebilmektedir. Burada eskimiş etiketler ya da kirlenmiş deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirildiği takdirde geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim. Çünkü burada bir eksik durum söz konusu" dedi.

15 GÜN İÇİNDE ÖDEYENE CEZA YOK

Uraloğlu, ihlalli geçiş olduğunda ise 15 gün içerisinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS mesajıyla bildirim yapıldığını kaydederek, "Hatta bunu yetersiz bakiye varsa da yapıyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan mutlaka tanımlı HGS, tanımlı plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet üzerinden veya bizim HGS sistemlerimiz üzerinden, kara yolları üzerinden güncellemelerini istiyoruz; ama E-devlet en kıymetlisidir. Oradan güncellerseler bizim onlara ulaşmamız çok isabetli, çok kolay olacaktır. Biz 15 gün içerisinde gerekli bildirimi yaptık ve eğer vatandaşımızın eksik bakiyesi varsa veya plakası hiç HGS abonesi olmamışsa bu da önemli. Yani vatandaş geçti; 'sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar, öderse yine hiçbir problem yok" diye konuştu.

45. GÜNE KADAR BİR KAT CEZAYLA ÖDEME

Uraloğlu, bunlar olmadığında 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı sürecin devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, "Yani vatandaşımız 45'inci güne kadar eğer öderse bir kat ceza uygulaması yine söz konusu. 46'ncı günden sonra artık şunu yapmaya başlıyoruz; özellikle Kamu Özel İşbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içerisinde bir tebligatla bildirim yaparak, bu süreci yine durdurmayı maksatlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Eğer bu tebligata rağmen bir ödeme yapılmamışsa ve bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekliyle gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz otoyoldan geçtiği zaman geçiyor olduğunu bilmesi, hesap bakiyesini bilmesi; ama bunlar yoksa da bizim bildirimlerimiz üzerine mutlaka gereğini yapmasıdır. SMS'le ve e-Devlet üzerinden bildiriyoruz. Bunları vatandaşlarımız takip ederse esasında biz de burada rahat etmiş oluruz, vatandaşımız da rahat etmiş olur" ifadelerini kullandı.

İŞLETMECİLERLE YARIN MASAYA OTURULACAK

Uraloğlu, geçmiş dönemde herhangi bir plakanın HGS geçişlerinin takip edilebildiğini; ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararı ile bu sorgulamayı artık sadece ilgilinin kendisinin yapabildiğini söyledi. Uraloğlu, vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyararak, "Biz de bu noktada daha ne yapılabilir? Bunu özellikle sorguluyoruz. Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız. Bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim. Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Mevcut durumun daha da iyileştirilmesi için yarın toplantı yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı