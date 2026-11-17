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CHP’nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada mahkeme, eksik tanık beyanlarının tamamlanması için ara karar verdi. Mahkeme ayrıca CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara’daki dosyayı da istedi.

SİLİVRİ’DE ÜÇÜNCÜ DURUŞMA

CHP’nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde “oylamaya hile karıştırma” iddiasıyla açılan davanın görülmesine, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda devam edildi. Kongreyi kazanan ve şu anda Yeni Parti İstanbul İl Başkanı olan Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar ve avukatları tanık beyanlarına karşı söz aldı.

DİSİPLİN HAPSİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, bazı sanık avukatlarının duruşmada hazır bulunan tanık hakkında disiplin hapsi uygulanması ve suç duyurusunda bulunulması yönündeki taleplerini reddetti.

TANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya katılmayan tanık Tolgahan Erdoğan hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan Mahir Taştan, Ferihan Karasu ve Emin Akçadağ’ın tespit edilen adreslerine talimat veya tebligat işlemleri yapılmasına ve tanıklara SMS gönderilmesine de hükmedildi.

ANKARA’DAKİ KURULTAY DOSYASI İSTENDİ

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 2025/582 Esas sayılı dosyanın, mevcut dosyayla bağlantılı olması nedeniyle incelenmek üzere UYAP üzerinden gönderilmesini istedi.

DAVA 26 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Dava, 26 Şubat 2027 saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: ANKA