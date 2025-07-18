Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi ve bir binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri, olayla ilgili olarak yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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