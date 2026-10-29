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Hatay Dörtyol'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı, anne öldü, oğlu yaralandı

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Hatay Dörtyol'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile tren çarptı; kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı. Anne hastanede kurtarılamazken oğlunun tedavisi sürüyor; trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı. Trenin, otomobili metrelerce sürüklediği anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobile tren çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal'ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal'ı kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören vatandaşlar ise olay anını anlattı.

Öte yandan, trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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