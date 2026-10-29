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Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

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Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü Haber Videosunu İzle
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü
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Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, cinayet şüphelisi suç aleti ekmek bıçağıyla yakalandı.

  • Kırıkkale'nin Yenimahalle Mahallesi'nde H.K.A. (37), yemek sofrasında çıkan tartışmada babası Veli Aydoğdu'yu (60) ekmek bıçağıyla belinden yaraladı.
  • Veli Aydoğdu, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
  • Cinayet şüphelisi H.K.A, suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

BABASINI BIÇAKLADI

Olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında iddiaya göre yemek sofrasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıf9s856p7c2:

yemezsin yedirirsin giymezsin giydirirsin karşılığı bu olmamalı ne olursa olsun anne baba lar başımızın üstünde yerleri olmalıdır

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