Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! 'Külliyen yalan söylüyor'

Şeker pancarı hasadının ardından sosyal medyada zarar ettiğini anlatan çiftçilere bir tepki de Çorum’dan geldi. 500 dönüm arazide üretim yapan Mustafa Ertuğrul, bu yıl verimin çok iyi olduğunu ve pancarın üreticinin yüzünü güldürdüğünü savundu.

“BU YIL VERİMLER ÇOK GÜZEL”

Çocukluğundan beri çiftçilikle uğraştığını anlatan Mustafa Ertuğrul, bu yıl yaklaşık 500 dönüm arazide şeker pancarı, arpa, buğday, ayçiçeği, mısır ve soğan yetiştirdiğini, bunun 110 dönümünde pancar ektiğini söyledi. Ertuğrul, “Babamlara yardım ederek çiftçiliğe başladım. Mesleğimiz çiftçiliktir. Arazimiz de olduğu için çiftçi olmak zorundayız. Verimler bu sene çok güzel. Yüce Mevlam çok verim verdi, tabii ki şükreden için, şükretmezsen verim iyi değil. Şükredersen arpada, buğdayda, şeker pancarında, mısırda, ayçiçeğinde verimler çok güzeldi” dedi.

“ALLAH’TAN KORK, NİYE YALAN SÖYLÜYORSUN?”

Sosyal medyada zarar ettiğini anlatan çiftçilere tepki gösteren Ertuğrul, şöyle konuştu:

“Şimdi içimizde şükretmeyi bilmeyen çiftçiler var. Bunu ekiyorsan bu çiftçiliği yapacaksın. Adam sosyal medyada, 5-6 tane pancarı eline alıyor, ‘Şu ekime gitti, biri tohuma gitti, suya gitti, elektriğe gitti, çekmeye gitti, sökmeye gitti’ diyor. Sonra pancarın en küçüğünü alıyor, ‘Şu da bana kaldı’ diyor. Allah’tan kork, niye yalan söylüyorsun? Sen çiftçisin. Ben çiftçi olarak ‘para kazanmıyorum’ demekten haya ederim. Kazanıyorum kardeşim, niye kazanmayayım?”

“DÖNÜMDE 15 TONA KADAR PANCAR ALINIYOR”

Bir dönümden 6 ton ile 15 ton arasında pancar alındığını belirten Ertuğrul, hesabını şöyle anlattı:

“6 ton pancar aldıysan 4 tonu masrafa gider, 2 tonu sana kalır. 10 ton pancar aldıysan 4 tonu masrafa gider, 6 tonu sana kalır. 15 ton aldıysan bunu yukarı doğru hesapla. Eğer bu adam 4 ton ürün alıyorsa çiftçiliği bıraksın, çiftçilikle uğraşmasın. 7 tonun üzeri verim çok güzel kâr bırakıyor. Dönümünde 10 bin lira ila 25 bin lira arasında bize kâr kalıyor. ‘Ben kazanmıyorum’ diyen çiftçiler külliyen yalan söylüyor.”

“TÜKETİCİYİ DE DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR”

Çiftçilerin eski dönemlere göre ekonomik olarak çok daha iyi durumda olduğunu savunan Ertuğrul, pancarın kilosunun 3 lira 75 kuruş olduğunu hatırlatarak tüketicinin de düşünülmesi gerektiğini söyledi. Ertuğrul, “20-25 yıl önce bir eşek alamıyordu, bir öküz alamıyordu, at alamıyordu ama şimdi ikişer tane, üçer tane traktörleri var, birer tane de cipleri var, en lüks araba. Bu adamın ağlamaya hakkı var mı, yok. Ne yapalım şimdi? Ben pancardan zarar ediyorum diye reisi mi satayım, reisi mi değişeyim? Var mı başka reis? Bana bir tane gösterin siyasi lider olarak. Başka yok. Mesela bugün ben 100 dönüm yer ektiysem 1,5 milyon para almışım demektir. Şimdi hammaddesi ucuz. Şimdi bunun kilosu 10 lira olsa şekeri sen kaç liraya marketten alırsın, 100 liraya değil mi? Tüketiciyi de düşünmemiz gerekiyor. Zaten 8 kilo pancardan 1 kilo şeker oluyor” diye konuştu.

“SOĞANDA DÖNÜME 60 BİN LİRA KALIYOR”

Çiftçilerin alternatif ürünlerle de yüksek kazanç elde edebileceğini savunan Ertuğrul, “Bazı içimizdeki sahtekâr çiftçiler 20 yıl önceyi unutuyor, veryansın ediyor. Devlet sana ne yapsın? Sen ayağını yorganına göre uzatmazsan devlet sana ne yapabilir, her şeyden zarar edersin. Onun için şükretmemiz gerekiyor. Şimdi bazıları da soğandan dolayı ağlıyorlar, ‘para kazandırmıyor’ diyor. Niye para kazanamıyor? Eğer dönümden 5 ton soğan aldıysan 20 lira. Dönümde 100 bin lira para ediyor. 100 bin liranın 40 bin lirasını masraf çık, dönüme 60 bin lira para kalıyor” ifadelerini kullandı.

“PARA KAZANMASAM BİLE ÜRETECEĞİM”

Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçiliği beğenmiyorsan bırakacaksın, serbest gezeceksin. Bazı çiftçilere hayret ediyorum. ‘Ben kâr ediyorum, ben zarar ediyorum’ diyen çiftçilerin yüzüne çiftçi olarak tükürmek istiyorum. Yalan söylüyorlar. Ben her zaman için para kazanmasam bile üreteceğim. Çünkü Yüce Mevlam beni çiftçi olarak yarattı. İster kâr edeyim, isterse zarar edeyim, ekeceğim. Ekmek zorundayım. Çünkü bizler üretici kesimiz. Bizler vatandaş için varız, bizler halk için varız. Bizler üreteceğiz ki sizler de alın. Biz üretmesek Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları zora düşmeyecek mi? Onun için aklımızı başımıza alacağız, Türkiyemizin kıymetini bileceğiz, vatanımızın kıymetini bileceğiz, üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı