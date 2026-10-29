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Ermenistan Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

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Ermenistan Ulusal Meclisi oturumunda iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ile muhalefet milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Oturuma ara verilirken muhalif Andranik Gevorgyan'ın burnu kanadı, Ruben Mkhitaryan'ın kıyafetleri yırtıldı; meclise ambulans geldi.

Ermenistan parlamentosunda iktidar partisi ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnu kanadı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldı.

Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef aldığı sırada tansiyon yükseldi. Chakhoyan, daha sonra muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Sözlü tartışma, arbedeye ve kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken, oturuma ara verildi. Güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri, meclis salonunda başlayan, daha sonra koridorda devam eden kavgayı ayırmakta uzun süre zorlandı. Kavganın ardından meclise ambulans geldi. Güçlü Ermenistan partisinden milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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