Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

OSİMHEN AİLESİNE BEBEK GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı