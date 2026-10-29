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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey adını verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada çifti tebrik ederek bebeğe uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

OSİMHEN AİLESİNE BEBEK GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

tebrik ediyorum.sağlık diliyorum.

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