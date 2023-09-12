Son Dakika: Apple, iPhone 15'i ilk kez görücüye çıkardı! Yeni telefonlar 2000 nit ekran parlaklığına sahip olacak

Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni iPhone serisiyle artık tüm modellerde "dinamik ada" yer alacak. Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını da açıkladı.

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı. iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı.

ÇENTİĞE TAMAMEN VEDA EDİLDİ

Apple, iPhone 15'te, yeni renk seçeneklerini de duyurdu. Öte yandan iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. Bundan böyle iPhone 15 dahil tüm modellerde artık "Dynamic Island" (dinamik ada) yer alacak. Dynamic Island artık hava yolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik taşıyacak.

SUPER RETINA XDR EKRANA SAHİP OLACAK

iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

USB-C'YE GEÇTİLER

Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C'ye geçti ve artık dinamik ada özelliği de modellerde bulunmaya başladı. Öte yandan AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı bildirildi.

48 MP ANA KAMERA

iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olacak. Öte yandan telefonun ana kamerası 48 MP olurken, destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler bulunacak.

FİYATI DA BELLİ OLDU

Lansmanda, iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.







İşte iPhone 15 ve serisinin fotoğrafları: