Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sürmene'de Fenerbahçe otobüsü saldırısı iddianamesi kabul edildi, 5 sanık yargılanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Sürmene'de yapılan silahlı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede 2'si tutuklu 5 sanığın, otobüsteki 39 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, sürücünün ise mala zarar verme suçunu işlediği belirtildi.

Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 2'si tutuklu 5 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekinin ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopuz'un ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi92

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! 'Sürpriz olmaz' diyerek açıkladı37

Kulisler bu zam rakamıyla çalkalanıyor! "Sürpriz olmaz" diyerek...
Böyle seçim görülmedi! Belediye başkanını yazı tura belirledi

Böyle seçim görülmedi! Başkanı yazı tura belirledi
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Okan hocanın ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Gıda denetimlerinde mide bulandıran görüntü! Büyük miktarda bal ve et imha edildi

Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Ünlü oyunculardan COP31'e destek! 'Bu tarihi bir gün'

Ünlü oyuncular dünyanın konuştuğu zirvede: Bu tarihi bir gün
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi20

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi